За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 9 тыс. 393 человека

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 9 тыс. 393 человека, сообщают в Республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их данным, из них первой дозой вакцинировано 4 тыс. 260 человек, второй – 5 тыс. 133.

В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 1 млн 157 тыс. 964 человека, второй дозой – 938 тыс. 997.