США передали Кыргызстану еще 49 тысяч доз вакцины Pfizer

Кыргызстан 13 декабря 2021 22:41 (UTC+04:00)
США передали Кыргызстану еще 49 тысяч доз вакцины Pfizer

США передали Кыргызстану 49140 доз вакцин против COVID-19 производства компании Pfizer в рамках содействия в борьбе с пандемией, сообщили в посольстве США в Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Отмечается, что доставка вакцин организована через механизм COVAX – международной инициативы по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19.

«Доступность безопасных и эффективных вакцин имеет решающее значение для победы над этой пандемией. Я надеюсь, что эти вакцины помогут защитить жизни кыргызстанцев и предотвратить распространение новых опасных вариантов вируса», - отметила временный поверенный в делах США Соната Коултер.

Это уже вторая по счету поставка вакцин Pfizer предоставленная США передали Кыргызской Республике. Первая партия прибыла 27 октября 2021 года.

«В Кыргызстан поступила очередная партия вакцины Pfizer-Biontech в количестве 49 тыс. доз. Я выражаю огромную благодарность правительству США и всем нашим партнерам по развитию, оказывающих нам посильную помощь в борьбе с COVID-19. Вакцины Pfizer-Biontech стали доступны кыргызстанцам в конце октября, вакцинацию Pfizer-Biontech прошли более 30 тыс человек. Мы все должны осознать, что вакцинация – один из самых эффективных методов борьбы с COVID-19 и пройти вакцинацию. Уверен, что совместными усилиями мы сможем противостоять пандемии коронавирусной инфекции», - сказал министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев.

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