В Кыргызстане планируют разработать механизм дистанционной проверки бизнеса

Минэкономики Кыргызстана выносит на общественное обсуждение проект постановления кабмина «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в законы КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» и «Об оперативно-розыскной деятельности»), сообщает Trend со ссылкой на Кабар.

Согласно законопроекту, исходя из подготовленной оценки к закону «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», подготовлены соответствующие рекомендации по его пересмотру. На основании данных рекомендаций и предложений, полученных от бизнеса и государственных органов, разработан настоящий проект Закона.

Так, законопроектом предлагаются следующие основные изменения:

По тексту Закона предлагаются технические поправки, направленные на приведение в соответствие с Конституцией КР, в части замены слов «Правительство» словами «Кабинет Министров» и пересмотра полномочий органов по утверждению перечня уполномоченных органов. Так, функции государственных органов исполнительной власти, в том числе, полномочия по проведению проверок, закрепляются в положениях об указанных органах, которые утверждаются постановлениями Кабинета Министров. При этом, частый пересмотр структуры Кабинета Министров с передачей функций от одного государственного органа другому, требует постоянного изменения всех перечней, предусматривающих конкретные наименования государственных органов. В целях оптимизации данного процесса, предлагается определить, что уполномоченные органы, имеющие полномочия по проведению проверок определяются Кабинетом Министров.

Также, предлагается дать более полное определение термину «проверка», подразумевающее, что любые запросы информации от субъектов предпринимательства также подпадают под проведение проверок. При этом, исключением из данного положения предлагается определить вводимый мониторинг, который представляет собой сбор данных для анализа риска и уровня безопасности в соответствующей области регулирования

С учетом сложившейся практики составления и применения проверочных листов, их понятие и требования к ним также предлагается изложить более точно.

Поскольку основным результатом проведения проверок выступает обеспечение безопасности жизни, здоровья, окружающей среды, имущественных интересов граждан, юридических лиц и государства, предлагается усилить цель, задачи и другие положения Закона, ориентируя его на вопросы профилактики и управления рисками угрозы безопасности.

Статью 4, регламентирующую вопросы ограничений для уполномоченных органов, предлагается дополнить положением, снижающим риски коррупции и нарушения законных прав, с которыми сталкивается бизнес на практике.

Проектом также предусматривается исключение такого вида проверки как «перепроверка», поскольку выявлено, что на практике данный вид проверки практически не применяется и содержит отдельные характеристики административных процедур.

В статье 6 предлагается уточнить в каких случаях юридические лица, их филиалы и представительства указываются в качестве единого субъекта проверки, а в каких – в качестве самостоятельных.

С учетом проводимой цифровизации в государстве, в статье 6 предлагается предусмотреть получение уведомлений о плановой проверке и по электронным каналам связи.

Поскольку и бизнесом, и уполномоченными органами отмечены трудности в использовании положений по назначению внеплановых проверок, проектом предлагается определить требования к заявлениям о назначении таких проверок, а также критерии оценки таких заявлений и уровни реагирования на них.

Для снижения коррупционных рисков, сокращения ресурсных затрат и нагрузки как на государственные органы, так и на бизнес, предлагается внедрить механизм дистанционной проверки без физического контакта инспекторов с бизнесом.

Поскольку организационная структура кабинета министров имеет тенденцию пересмотра и иногда представляет собой структуру, в которой одному органу могут быть поднадзорны несколько областей риска, рабочая группа пришла к выводу о необходимости внедрения принципа «один орган – одна проверка». Данный принцип подразумевает, что на основе рискориентированного подхода, уполномоченные органы должны проводить проверки одного субъекта проверки по всем областям риска одновременно.

Также, предлагается повысить эффективность и значимость базы данных проверок, предусмотрев в ней два уровня доступа: открытый для всех пользователей и закрытый для проверяющих органов. Предлагается расширить информацию, публикуемую в открытом доступе для удобства бизнеса и контролирующих органов.

Концептуальным новшеством проекта Закона является внедрение института профилактических мер, направленных на смену ориентира проверок от выявления нарушений на их профилактику и предупреждение. Данный институт направлен на установление новой роли проверяющих органов, как органов, оказывающих консультации и информирование бизнеса с целью снижения рисков безопасности.

Также, предлагается ввести мониторинг данных, который не является проверкой и проводится органами исключительно для анализа данных в регулируемой области.

Еще одним новым институтом будет являться внедрение показателей эффективности работы уполномоченных органов, которые направлены на исследование конечного влияния проверок на обеспечение безопасности жизни, здоровья, окружающей среды, имущественных интересов граждан, юридических лиц и государства.

При этом, предлагается установить, что количество проверок и наложенных санкций не может являться показателем эффективности уполномоченных органов.