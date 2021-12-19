В Кыргызстане за сутки выявлено более 30 новых случаев заражения COVID-19

На 19 декабря 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в министерстве здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Всего за весь период зарегистрировано 184 тыс. 195 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровели 35 пациентов. Всего за весь период выздоровели 179 тыс. 282 пациента.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода среди невакцинированных граждан.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 783 человека.

На стационарном лечении находятся 301 пациента, на амбулаторном – 346.