Кыргызстан избран в Оценочный орган Межправкомитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия

Кыргызстан избран в Оценочный орган Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, 18 декабря 2021 года в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, Франция) завершила свою работу 16-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

В ходе заседания Комитета состоялись выборы в Оценочный орган Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. В результате проведенного голосования, среди трех стран Азиатско-Тихоокеанской группы - Китая, Индонезии и Кыргызстана – кандидатов в данный выборный орган, Кыргызстан, который был представлен Культурно-исследовательским центром «Айгине», аккредитованным НПО при ЮНЕСКО, набрал наибольшее количество голосов членов Комитета и избран в Оценочный орган Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия на 4-х летний срок.

Оценочный орган Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО состоит из 12 членов, которые рассматривают и принимают предварительное решение по всем номинациям, которые поступают на рассмотрение для внесения в Списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию.

Постоянное представительство КР при ЮНЕСКО, Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО и КИЦ «Айгине» провели значительную работу в целях избрания в Оценочный орган, который является одним из важных в деятельности Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Избрание Кыргызстана в данный Орган будет способствовать укреплению имиджа страны на международной арене, а также продвижению интересов страны в сфере нематериального культурного наследия.

Кроме избрания Кыргызстана в члены Оценочного органа, участие в 16-й сессии данного Комитета было плодотворным в связи с тем, что также были включены следующие национальные номинации:

- «Всемирные игры кочевников: возрождение наследия, празднование культурного разнообразия» в Список лучших практик ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия;

- «Соколиная охота» в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.