В Кыргызстан с начала года завезено почти 692,4 тонн пестицидов

В Кыргызстан на 17 декабря 2021 года всего завезено 692,4 тонн пестицидов (или обеспеченность составила - 114 %). Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, из них протравителей семян завезено 47,2 тонн (обеспеченность - 99 %); гербицидов - 333,3 тонн (обеспеченность - 113 %), инсектицидов - 225,6 тонн (обеспеченность - 110 %), фунгицидов - 86,2 тонн (обеспеченность - 145 %).