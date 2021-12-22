В Кыргызстан с начала года завезено почти 692,4 тонн пестицидов
В Кыргызстан на 17 декабря 2021 года всего завезено 692,4 тонн пестицидов (или обеспеченность составила - 114 %). Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Минсельхоз.
По данным ведомства, из них протравителей семян завезено 47,2 тонн (обеспеченность - 99 %); гербицидов - 333,3 тонн (обеспеченность - 113 %), инсектицидов - 225,6 тонн (обеспеченность - 110 %), фунгицидов - 86,2 тонн (обеспеченность - 145 %).
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане подготовлен новый документ в связи с реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья
Кыргызстан избран в Оценочный орган Межправкомитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия