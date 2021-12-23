Кыргызстан и Индия выразили готовность к дальнейшему укреплению военного сотрудничества

Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в КР Алокх Амитабх Димри. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущим аспектам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, при этом Бекболотов отметил, что за последние годы двусторонние военные кыргызско-индийские контакты значительно активизировались и плодотворно развиваются по широкому спектру направлений, в частности, по линии военного образования, военно-технического сотрудничества и боевой подготовки.

В завершении встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению и развитию военного сотрудничества между Кыргызстаном и Индией в интересах обеспечения стабильности и безопасности двух стран.