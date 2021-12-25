В Кыргызстане за сутки выявлено более 40 новых случаев заражения COVID-19

На 24 декабря 2021 года всего по республике за сутки зарегистрирован 44 новых случая COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Всего за весь период зарегистрировано 184 тыс. 439 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровело 48 пациентов.

Всего за весь период выздоровели 179 тыс. 545 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода среди невакцинированных граждан.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 792 человека.

На стационарном лечении находятся 283 пациента, на амбулаторном – 334.