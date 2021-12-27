По итогам I полугодия профицит госбюджета Кыргызстана составил 1,4 млрд сомов

На фоне постепенного восстановления экономики Кыргызстана и стран-торговых партнеров в течение отчетного периода в секторе государственных финансов наблюдалось увеличение ресурсной части бюджета в основном за счет роста налоговых поступлений, сообщает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщается в отчете Нацбанка о финансовой стабильности в первом полугодии 2021 года, положительное влияние на показатели оказывали повышение деловой активности населения виду ослабления ограничений, общемировое увеличение цен на товары, что привело к росту налоговых поступлений в бюджет, и относительная стабилизация валютного курса.

Все заявки, поступившие от бюджетных учреждений по социально-значимым статьям расходов, были удовлетворены в полном объеме, в том числе по таким статьям, как «заработная плата», «отчисления в Социальный фонд», «медикаменты», «питание», «пособия», «стипендии» и «обслуживание государственного долга».

Так, по итогам первого полугодия 2021 года сложился профицит государственного бюджета, который составил 1,4 млрд сомов или 0,5% к ВВП против дефицита в аналогичном периоде 2020 года (16,6 млрд сомов или 6,8 процента к ВВП).

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года доходы государственного бюджета от операционной деятельности составили 92 млрд сомов или 34% к ВВП, увеличившись на 52,5% или 31,7 млрд сомов.

При этом расходы выросли на 11,7% или 8,2 млрд сомов, составив 78,0 млрд сомов или 28,8% к ВВП.

Чистый отток бюджетных средств на операции по приобретению нефинансовых активов составил 12,6 млрд сомов или 4,7% к ВВП, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 1,8 раза или на 5,6 млрд сомов.

Государственный долг по итогам обзорного периода составил 4,9 млрд долларов США, снизившись на 0,1% по сравнению с показателем 2020 года.

Тем не менее неопределенность относительно перспектив остается высокой, поскольку пандемия может принять неожиданный оборот, несмотря на повсеместную вакцинацию населения.

Ограниченность ресурсов бюджета вследствие негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции не позволяет значительно повысить расходы. Согласно основным направлениям фискальной политики Кыргызской Республики на 2022- 2024 гг., расходы бюджета сохранят свою социальную направленность, при этом расходы будут распределяться на приоритетные направления. Кроме того, в среднесрочной перспективе в государственном бюджете будут предусматриваться финансовые средства на мероприятия по борьбе с COVID-19 и устранение последствий пандемии.