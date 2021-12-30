В Кыргызстане за сутки выявлено более 40 новых случаев заражения COVID-19
На 30 декабря 2021 года всего по республике за сутки зарегистрирован 41 новый случай COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в Республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Всего за весь период зарегистрировано 184 тыс. 633 случая.
За сутки от коронавируса выздоровел 48 пациентов.
Всего за весь период выздоровели 179 тыс. 778 пациентов.
За сутки от COVID-19 зарегистрирован 1 летальный исход среди невакцинированных граждан.
Всего за весь период умерли 2 тыс. 800 человек.
На стационарном лечении находятся 255 пациентов, на амбулаторном – 315.
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