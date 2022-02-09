Иран готов создать условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах

Кыргызстан 9 февраля 2022 21:47 (UTC+04:00)
Иран готов создать условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах

В городе Тегеран состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Исламской Республике Иран Турдакуна Сыдыкова с заместителем министра дорог – руководителем организации портов и судоходства Ирана Али-Акбар Сафаи, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе встречи Сыдыков отметил важность развития транспортно-транзитного сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном. Предложил активизировать усилия для реализации ранее достигнутых договоренностей об использовании Кыргызстаном иранского порта «Бандар Аббас» для выхода на море, транзита товаров в/из Кыргызстан.

В свою очередь, Сафаи заявил, что имеющийся потенциал портов Ирана достаточен для транзита грузов Кыргызстана и заверил, что иранская сторона готова создать максимально благоприятные условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах Ирана.

По итогам встречи стороны договорились организовать в самое ближайшее время консультации специалистов транспортных ведомств двух стран.

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Иран готов создать условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах
Иран готов создать условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах
Иран готов создать условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах
Иран готов создать условия кыргызским транспортным компаниям на морских портах
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