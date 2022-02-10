Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 112 тыс. 645 человек

В республиканском штабе по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так, по их данным, за прошедшие сутки вакцинировано:

- первичной серией - 5 тыс. 484 человека. Всего по республике первой дозой привито 1 млн 365 тыс. 711 граждан;

- повторной первичной серией - 752 человека. Всего по республике второй дозой привито 1 млн 112 тыс. 645 граждан;

- бустерной дозой – 1 тыс. 976 человек. Всего по республике бустерной дозой привито 83 тыс. 276 граждан.