Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 112 тыс. 645 человек
В республиканском штабе по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Так, по их данным, за прошедшие сутки вакцинировано:
- первичной серией - 5 тыс. 484 человека. Всего по республике первой дозой привито 1 млн 365 тыс. 711 граждан;
- повторной первичной серией - 752 человека. Всего по республике второй дозой привито 1 млн 112 тыс. 645 граждан;
- бустерной дозой – 1 тыс. 976 человек. Всего по республике бустерной дозой привито 83 тыс. 276 граждан.
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