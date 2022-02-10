В Кыргызстане запрещен оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС) КР.

Как отмечается, с 1 июля 2021 года на территории Кыргызстана введена обязательная маркировка алкогольной и табачной продукции средствами идентификации, предусматривающая запрет на производство и импорт немаркированной продукции.

«Кроме того, с 1 января 2022 года на территории страны запрещен оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции. Налогоплательщики имели возможность в срок до 31 декабря 2021 года замаркировать остатки не маркированной продукции», - говорится в сообщении.

Согласно Кодексу о правонарушениях КР, повторное использование бывших в употреблении соответствующих средств идентификации или ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС, равно хранение и реализация товаров без нанесения соответствующих средств идентификации влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей, на юридических лиц – 280 расчетных показателей.