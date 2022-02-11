Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 69 новых случаев, 3 летальных исхода

На 11 февраля 2022 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 69 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают на сайте министерства здравоохранения КР.

По их данным, из них в Бишкеке – 31, в Чуйской области - 16, в Таласской области - 3, в Иссык-Кульской области - 10, в Джалал-Абадской области – 5, в Баткенской области - 4.

За весь период зарегистрировано всего 199 тыс. 890 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровели 274 пациента, из них в Бишкеке – 214, в Оше - 1, в Чуйской области – 25, в Ошской области - 3, в Нарынской области – 1, в Иссык-Кульской области – 8, в Джалал-Абадской области – 9, в Баткенской области – 13.

Всего за весь период выздоровели 192 тыс. 232 пациента.

За последние сутки от COVID-19 зарегистрировано 3 летальных исхода: в Бишкеке - 2, в Баткенской области -1.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 920 человек.

Среди медицинских работников за сутки зарегистрирован 1 новый случай COVID-19 в Чуйской области - 1.

Всего за весь период диагноз COVID-19 выявлен у 7 тыс. 730 медицинских работников.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 585 пациентов, из них в удовлетворительном состоянии прибывает 2 человека (0,3%), в состоянии средней тяжести - 274 человека (46,8%), тяжелые - 251 (42,9%), крайне тяжелые - 58 (9,9%).

На амбулаторном лечении – 2 тыс. 597 человек.