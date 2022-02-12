Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 81 новый случай, 4 летальных исхода

На 12 февраля 2022 года всего по республике за сутки зарегистрирован 81 новый случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают на сайте министерства здравоохранения КР.

По их данным, из них в Бишкеке – 41, в Чуйской области - 34, в Ошской области - 2, в Иссык-Кульской области - 1, в Баткенской области - 1.

За весь период зарегистрировано всего 199 тыс. 971 случай.

За сутки от коронавируса выздоровели 265 пациентов, из них в Бишкеке – 186, в Оше - 4, в Чуйской области – 16, в Ошской области - 7, в Таласской области - 12, в Нарынской области – 8, в Иссык-Кульской области – 7, в Джалал-Абадской области – 14, в Баткенской области – 11.

Всего за весь период выздоровели 192 тыс. 497 пациентов.

За последние сутки от COVID-19 зарегистрировано 4 летальных исхода: в Бишкеке - 3, в Иссык-Кульской области -1.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 924 человека.

Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 3 новых случая COVID-19: в Бишкеке - 2, в Чуйской области - 1.

Всего за весь период диагноз COVID-19 выявлен у 7 тыс. 733 медицинских работников.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 553 пациента, из них в удовлетворительном состоянии прибывает 1 человек (0,1%), в состоянии средней тяжести 264 человека (47,7%), тяжелые - 237 (42,8%), крайне тяжелые - 51 (9,2%).

На амбулаторном лечении – 2 тыс. 439 человек.