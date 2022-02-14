Планируется проведение кыргызско-американского бизнес-форума

По инициативе кыргызской стороны посол Кыргызстана в США Бакыт Аманбаев встретился с представителями американского бизнеса с участием более 20 крупных компаний для построения открытого диалога и углубления торгово-экономического сотрудничества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает пресс-служба диппредставительства, в ходе беседы посол подробно проинформировав о проводимых государственных реформах и их историческом значении для Кыргызской Республики под руководством президента КР Садыра Жапарова, определил приоритеты и потребности страны в оживлении и развитии основных отраслей экономики Кыргызстана, привлечении иностранных инвестиций и активизации туристической деятельности путем реализации экономически выгодных проектов с американскими организациями.

Кроме того, данное мероприятие позволило предоставить возможность обменяться опытом, мнениями, а также обсудить все проблемные и актуальные темы. Глава дипмиссии КР ответил на все актуальные вопросы каждого представителя американского бизнеса. Американская сторона выразила твердую готовность поддерживать предложения кыргызской стороны и участвовать в совместных взаимовыгодных проектах.

По итогам переговоров было достигнуто ряд решений по дальнейшему развитию торгово-экономического взаимодействия, включая проведение в текущем году кыргызско-американского бизнес-форума с привлечением широкого круга американских компаний и финансовых учреждений США.