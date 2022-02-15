В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 50 новых случаев заражения коронавирусом

На 15 февраля 2022 года всего по республике за сутки зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают на сайте министерства здравоохранения Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

За весь период зарегистрирован всего 200 тыс. 121 случай.

Всего за весь период выздоровели 193 тыс. 178 пациентов.

За последние сутки от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 932 человека.

Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 2 новых случая COVID-19 в Чуйской области.

Всего за весь период диагноз COVID-19 выявлен у 7 тыс. 736 медицинских работников.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 428 пациентов, из них в удовлетворительном состоянии прибывает 1 человек (0,2%), в состоянии средней тяжести - 198 человек (46,2%), тяжелые - 183 (42,7%), крайне тяжелые - 46 (10,7%).

На амбулаторном лечении – 2 тыс. 18 человек.