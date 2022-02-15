В Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 127 тыс. 982 человека

Кыргызстан 15 февраля 2022 10:53 (UTC+04:00)
В Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 127 тыс. 982 человека

В республиканском штабе по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так, по их данным, за прошедшие сутки вакцинировано:

- первичной серией – 6 тыс. 529 человек. Всего по республике первой дозой привито 1 млн 383 тыс. 143 человека;

- повторной первичной серией – 672 человека. Всего по республике второй дозой привито 1 млн 127 тыс. 982 человека;

- бустерной дозой – 1 тыс. 931 человек. Всего по республике бустерной дозой привито 91 тыс. 993 человека.

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