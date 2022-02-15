Кыргызстан и Таджикистан договорились отрегулировать границы без участия третьей стороны

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров в ходе пресс-конференции прокомментировал вопрос делимитации и демаркации госграницы Кыргызстана и Таджикистана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, границы признаются, когда только два соседа договорились.

«Президент Садыр Жапаров во время поездки в Пекин сказал, что они с президентом Таджикистана дали поручение Министерствам иностранных дел начать переговоры по границе. Переговоры в настоящее время начаты и уже интенсивно идут. Ранее эти переговоры были прерваны из-за событий на границе, но уже неделю переговоры возобновлены. Оба президента договорились, что смогут этот вопрос отрегулировать без третьей стороны», - сообщил Жапаров.