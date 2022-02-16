Глава Минтранса Кыргызстана обсудил с делегацией Саудовского фонда развития проекты по реконструкции автодорог

Министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Эркинбек Осоев встретился с делегацией Саудовского фонда развития во главе с генеральным директором по операциям Азией Сауд А.Альшаммари, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба Минтранса КР, в ходе встречи были обсуждены текущие и планируемые инвестиционные проекты по реконструкции автомобильных дорог. Также Саудовский фонд развития запросил перечень перспективных проектов по реконструкции автомобильных дорог.

В настоящее время Министерством транспорта и коммуникаций КР на средства Саудовского Фонда Развития реализуются проекты реконструкции автодорог на сумму 45,0 млн долларов США:

- Бишкек-Нарын-Торугарт, км 272-365 (15 млн долларов США);

- Суусамыр-Талас-Тараз, фаза 3, км 75-105 (10 млн долларов США);

- Альтернативная дорога Север-Юг, фаза 3, км 159-183 (20 млн долларов США).

Также на кредитные средства Саудовского Фонда Развития в составе Арабской Координационной Группы началась реализация проекта реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги, км 104-184,4 ( с.Корумду- с. Балбай-Баатыр) в размере 35 млн долларов США.

Кроме этого, планируется реализация проекта реконструкции автодороги Суусамыр-Талас-Тараз, фаза 4, км 105-199.