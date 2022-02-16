В Кыргызстане производство мяса увеличилось на 2,6%

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Кыргызстане хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 31,2 тыс. тонн мяса в живой массе, что на 774 тонн или на 2,6 % больше соответствующего периода прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Минсельхоз.

По ее данным, увеличение производства мяса в республике происходит за счет роста поголовья сельскохозяйственных животных, кроме овец и коз и домашней птицы.

По данным Нацстаткома, по состоянию на конец 2021 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 34,6 тыс. голов и составило 1 млн 750,3 тыс. голов, лошадей на 7,7 тыс. голов и составило 547,3 тыс. голов, а овец и коз уменьшилось на 865 голов и составило 6 млн 277,8 тыс. голов и поголовье домашней птицы уменьшилось на 146,4 тыс. голов и составило 5 млн 923,9 тыс. голов.

Следует отметить, что все области республики произвели мяса больше соответствующего периода 2021 года, кроме Баткенской области, где производство мяса составило 99,9 % к уровню соответствующего периода прошлого года.