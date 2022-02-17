В Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 133 тыс. 570 человек
В республиканском штабе Кыргызстана по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Так, по их данным, за прошедшие сутки вакцинировано:
- первичной серией – 7 тыс. 783 человека. Всего по республике первой дозой привито 1 млн 393 тыс. 629 человек;
- повторной первичной серией – 607 человека. Всего по республике второй дозой привито 1 млн 133 тыс. 570 человек;
- бустерной дозой – 2 тыс. 523 человека. Всего по республике бустерной дозой привито 97 тыс. 870 человек.
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