В Кыргызстане ежемесячная потребность сжиженного газа составляет более 9 тыс. тонн

В Кыргызстане на сегодня ежемесячная потребность сжиженного газа составляет более 9 тыс. тонн. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного органа страны.

По ее данным, рынок газомоторного топлива активно развивается и растет количество автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) в республике.

Как отмечается, по данным Нацстаткома импорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) осуществляется в основном из Казахстана и России. За 2020 год объемы импорта составили 44,7 тыс. тонн, за 2021 год – 113 тыс. тонн.

При этом по данным Нацстаткома за 2020-2021 годы экспорт СУГ не осуществлялся.

Производством и реализацией СУГ в республике ранее занималось ОсОО ЧПК «Джунда». За 2017-2019 годы отечественным НПЗ произведено СУГ около 50 тыс. тонн в год.

«В последние годы активизировалось переоборудование автомобилей с бензина и дизельного топлива на автомобильный газ и наблюдается повышенный спрос на последний. В настоящее время, потребность республики в СУГ составляет более 9 тыс. тонн в месяц. В 2017 году потребность составляла 3 тыс. тонн в месяц», - говорится в сообщении.

В течении 2021 года повышение цен на СУГ составила 10-13 сомов за литр. Единственным фактором повышения цен является внешний фактор (повышение оптовых цен в Казахстане и России). При этом, с начала 2022 года наблюдается снижение цен до 5 сомов за литр.