На кыргызско-таджикской границе аксакалы провели встречу «чай дружбы»

Аксакалы приграничных сел Кыргызстана и Таджикистана в Лейлекском районе 19 февраля провели встречу, которую назвали «чай дружбы». Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства президента в Баткенской области.

По ее информации, встреча состоялась в чайхане, в ней также приняли участие аким Лейлекского района Алмазбек Рахманкулов и глава Гафуровского района РТ Зафарбек Давлатзода.

Отмечается, что на встрече аксакалы двух сторон поели плов за дружеским столом и отметили необходимость укрепления единства народа и сплочения молодежи.

Сообщается, что подобную встречу 4 февраля провели аксакалы сел Кок-Таш, Ак-Сай и Таш-Тумшук Баткенского района с жителями приграничного кишлака Сомониен сельского джамоата Чоркух Исфаринского района.