На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение
В 08:59 22 февраля на границе Китая и Кыргызстана зарегистрировано землетрясение силой 3 балла. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в министерстве чрезвычайных дел КР.
По их данным, магнитуда землетрясения в селе Иркештам Алайского района Ошской области составила 3 балла и в селе Нура - 2,5 балла.
По данным МЧС Кыргызстана, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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