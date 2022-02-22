На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение

В 08:59 22 февраля на границе Китая и Кыргызстана зарегистрировано землетрясение силой 3 балла. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в министерстве чрезвычайных дел КР.

По их данным, магнитуда землетрясения в селе Иркештам Алайского района Ошской области составила 3 балла и в селе Нура - 2,5 балла.

По данным МЧС Кыргызстана, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.