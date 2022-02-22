В Кыргызстане бустерную дозу вакцины от COVID-19 получили более 100 тыс. граждан

В республиканском штабе Кыргызстана по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так, по их данным, за прошедшие сутки вакцинировано:

- первичной серией – 6 тыс. 646 человек. Всего по республике первой дозой привито 1 млн 417 тыс. 839 человек;

- повторной первичной серией – 637 человек. Всего по республике второй дозой привито 1 млн 147 тыс. 360 человек;

- бустерной дозой – 1 тыс. 873 человека. Всего по республике бустерной дозой привито 108 тыс. 552 человека.