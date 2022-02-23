Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 20 новых случаев, 1 летальный исход

На 23 февраля 2022 года всего по республике за сутки зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают на сайте министерства здравоохранения КР.

По их данным, из них в г. Бишкек – 9, в Чуйской области – 7, в Иссык-Кульской области – 2, в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировано всего 200 тыс. 388 случаев.

За последние сутки по республике выздоровели 150 пациентов, из них в Бишкек – 84, г.Ош – 4, Чуйская область – 20, Ошская область – 2, Таласская область – 4, Нарынская область – 3, Иссык-Кульская область – 14, Джалал-Абадская область – 9, Баткенская область – 10.

За весь период всего выздоровели 194 тыс. 527 пациентов.

За последние сутки от COVID-19 зарегистрирован один летальный исход. От клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 – 1 случай, в Бишкеке (невакцинированные).

Всего за весь период умерли 2 тыс. 948 человек.

Среди медицинских работников за сутки зарегистрирован 1 новый случай COVID-19, в Чуйской области. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 7 тыс. 743 случая. Всего по республике выздоровели 7 тыс. 456 медработников.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 207 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 тыс. 133 пациента.