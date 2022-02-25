Минздрав КР планирует закупить вакцину от COVID-19 американского производства «Johnson & Johnson»

Министерством здравоохранения КР планируется закупить вакцину от COVID-19 американского производства «Johnson & Johnson». Об этом на пресс-конференции в агентстве Кабар сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики МЗ КР Гульбара Ишенапысова, передает Trend.

По ее словам, также в 2022 году в рамках механизма «COVAX» ожидаются поставки 100 тыс. 800 доз вакцины «Moderna».

Отметим, что на сегодня в Кыргызстан уже поступили следующие вакцины:

- «Синофарм» – 4 млн 448 тыс.800 доз, из них 2 млн 350 тыс. за счет республиканского бюджета, 1 млн 800 тыс. гуманитарная помощь КНР, 298 тыс. 800 доз в рамках механизма «COVAX»;

- «Спутник V» – 120 тыс. доз, из них 10 тыс. доз гуманитарная помощь;

- «AstraZeneca» – 549 тыс. 760 доз, из них гуманитарная помощь 95 тыс. доз (Польша 55 тыс. доз, Азербайджан 40 тыс. доз), в рамках механизма «COVAX» - 454 тыс. доз;

- «QazVac» – 25 тыс. доз, гуманитарная помощь республика Казахстан;

- «Pfizer» – 458 тыс. 640 доз в рамках механизма «COVAX» (пожертвование США);

- «Спутник Лайт» – 200 тыс.доз, гуманитарная помощь РФ;

- «Sinovac» - 150 тыс. доз, гуманитарная помощь Турция;

- «Moderna» – 216 тыс. доз в рамках механизма «COVAX» (пожертвование Франция).