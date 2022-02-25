Кыргызстан попросил миграционную службу Таджикистана при проверке кыргызстанцев не нарушать их права

Советник посольства КР в Таджикистан А.Аданбаева попросил с первого заместителя начальника миграционной службы Таджикистан И.Имомовым не допускать нарушений правового положения кыргызских соотечественников. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают в министерстве иностранных дел КР.

По их данным, стороны провели двухстороннюю встречу в рамках которой обсудили актуальные вопросы между странами в сфере миграции, а также вопросы пребывания граждан КР в Таджикистане.

«Так, кыргызской стороной была выражена просьба проводить проверочные мероприятия в отношении граждан КР, временно/постоянно пребывающих в Таджикистане, в соответствии с требованиями трудового и миграционного законодательства РТ, не допуская нарушений правового положения кыргызских соотечественников»,- говорится в сообщении.