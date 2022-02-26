В начале текущего года в КР прирост потребительских цен составил 1%

В начале текущего года в Кыргызстане прирост потребительских цен составил 1%. Об этом сообщил министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

При этом цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 3,6%, пищевые продукты и безалкогольные напитки - на 0,9%, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 0,5%, цены на непродовольственные товары - 0,4%.

«Рост потребительских цен и тарифов в январе текущего года по сравнению с декабрем прошлого года отмечался во всех регионах республики», - заметил министр.