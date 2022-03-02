Налоговая служба КР внедряет электронные товаротранспортные накладные

Государственная налоговая служба (ГНС) КР внедряет информационную систему «Электронная товаротранспортная накладная» (ЭТТН). Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим ГНС приглашает всех желающих субъектов предпринимательства принять активное участие в тестировании системы.

ЭТТН внедряется в целях реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также оптимизации процедуры контроля за оборотом товаров на территории страны, в том числе нефтепродуктов и товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.

Информационная система представляет собой единый портал налоговой службы, позволяющий оформлять ЭТТН, передавать их в реальном режиме контрагенту.

Несомненным преимуществом электронного документооборота перед бумажным является его оперативность, который позволит субъектам предпринимательства обмениваться ЭТТН (в том числе корректировочными) с контрагентами за считанные минуты, тогда как ранее пересылка оригинальных (бумажных) документов контрагенту, находящемуся в другом регионе, занимала дни и даже недели.

В числе других плюсов – сокращение затрат на канцелярские и почтовые расходы в связи с переходом на безбумажную форму работы, а также возможность оптимизировать свой внутренний документооборот и улучшить качество управления.

Пробное оформление ЭТТН и обучение доступны по ссылке cabinet.salyk.kg.