В Кыргызстане за сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом

На 3 марта 2022 года всего по республике за сутки зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают на сайте Министерства здравоохранения Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

За весь период зарегистрировано всего 200 тыс. 576 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровели 100 пациентов. Всего за весь период выздоровели 195 тыс. 468 пациентов.

За последние сутки летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано. Всего за весь период умерли 2 тыс. 960 человек.

Отметим, последний раз данный показатель был зарегистрирован 1 января 2022 года.

Среди медицинских работников за сутки новых случаев COVID-19 не зарегистрировано.

Всего за весь период диагноз COVID-19 выявлен у 7 тыс. 745 медицинских работников.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 169 пациентов, из них в состоянии средней тяжести прибывает 77 человек (45,5%), тяжелые - 68 (40,2%), крайне тяжелые - 24 (14,2%).

На амбулаторном лечении – 403 человека.