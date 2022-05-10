Кыргызстане за прошедшие сутки не выявлено новых случаев COVID-19

На 10 мая 2022 года в Кыргызстане за сутки не зарегистрировано новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в Министерстве здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так, всего за весь период зарегистрировано 200 тыс. 993 случая, из них лабораторно подтвержденные - 139 тыс. 913 случаев, клинико-эпидемиологически - 61 тыс. 80.

За сутки от COVID-19 никто не выздоровел.

Всего за весь период выздоровели 196 тыс. 406 пациентов.

За последние сутки по стране не зарегистрировано летальных исходов от COVID-19.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 991 человек, из них с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 1 тыс. 256, клинико-эпидемиологически – 1 тыс. 735.

В стационарах республики больных с диагнозом COVID-19 нету, на амбулаторном лечении находится 4 человек в Бишкеке.

Отметим, последний прирост заболевания в Кыргызстане был зарегистрирован 1 мая.