Кыргызская авиакомпания увеличивает количество внутренних рейсов

БАКУ /Trend/ - Кыргызская авиакомпания TezJet планирует с 1 июля 2022 года ежедневно осуществлять рейсы по маршруту Бишкек – Джалал-Абад – Бишкек.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Манас.

На сегодняшний день по маршруту Бишкек – Джалал-Абад – Бишкек авиакомпанией TezJet выполняются рейсы 3 раза в неделю (по понедельникам, пятницам и воскресеньям), в то время как из Бишкека в ОШ 5 раз в день.

Также в аэропорту сообщили, что TezJet в настоящее время выполняет 2 рейса в неделю (среда, суббота) по маршруту Бишкек – Исфана – Бишкек и 2 рейса в неделю (вторник, четверг) по маршруту Бишкек – Баткен – Бишкек.