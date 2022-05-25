Кыргызстан возобновляет железнодорожные пассажироперевозки в Россию

БАКУ /Trend/ - Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана сообщает о возобновлении с июня международных пассажироперевозок железнодорожным транспортом в Россию.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

По ее данным, возобновление пассажироперевозок планируется по следующим направлениям:

- Бишкек – Казань (с 6 июня, по понедельникам);

- Бишкек – Самара (с 8 июня, по средам и пятницам);

- Бишкек – Новосибирск (с 9 июня, один раз в восемь дней).

"Призываем граждан ознакомиться с порядком пересечения государственных границ России и Казахстана по ограничениям COVID-19 при проезде в пассажирских поездах международного сообщения", - говорится в сообщении.