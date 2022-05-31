Внешнеторговый оборот Кыргызстана значительно вырос за год

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Кыргызстана вырос в январе – марте 2022 года на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (995,5 миллиона долларов) - до 1,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана

По данным ведомства, при этом внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами СНГ в январе – марте 2022 года составил 972,6 миллиона долларов, увеличившись на 18,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (825,5 миллиона долларов).

В отчетный период экспорт товаров и услуг из Кыргызстана составил 367 миллионов долларов, а импорт – 1,7 миллиарда долларов.

Крупнейшими торговыми партнерами Кыргызстана в январе – марте 2022 года стали Китай, Россия, Казахстан, Турция и Узбекистан.