ЕАБР обнародовал прогноз по росту ВВП Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Рост ВВП Кыргызстана в 2022 году составит 1,1 процента, а в 2023 году этот показатель возрастет до 1,6 процента, сообщает Trend во вторник со ссылкой на отчет Евразийского банка развития (ЕАБР).

Сокращение объема поступающих в страну денежных переводов на фоне спада в экономике России является одним из факторов замедления роста ВВП Кыргызстана в 2022 году.

По прогнозам банка, вследствие ослабления национальной валюты и других факторов инфляция может ускориться до 15,3 процента по итогам 2022 года.

По мере адаптации экономики Кыргызстана к новым условиям темпы роста ВВП повысятся до 1,6 процента в 2023 году. Ключевой предпосылкой является переориентация экспортеров и трудовых мигрантов на новые рынки.