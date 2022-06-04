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Денежные переводы из США в Кыргызстан за месяц выросли более чем на треть

Кыргызстан Материалы 4 июня 2022 10:42
Денежные переводы из США в Кыргызстан за месяц выросли более чем на треть

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Денежные переводы из США в Кыргызстан в марте 2022 года составили 5,2 миллиона долларов, что на 33,3 процента превышает показатель февраля (3,9 миллиона долларов).

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный банк Кыргызстана.

По данным регулятора, США заняли второе место среди стран мира по объему денежных переводов в Кыргызстан в марте 2022 года. На первом месте по этому показателю - Россия (139,6 миллиона долларов).

Общий объем денежных переводов в Кыргызстан в отчетный период составил 153,4 миллиона долларов, что на 18,2 процента меньше показателя февраля 2022 года (187,6 миллиона долларов).

Денежные переводы являются важнейшим источником финансирования и роста экономики Кыргызстана.

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