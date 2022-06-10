Объем торгов на Кыргызской фондовой бирже увеличился вдвое

БАКУ /Trend/ - Объем торгов на Кыргызской фондовой бирже в мае 2022 года увеличился в два раза по сравнению с апрелем 2022 года (97,6 миллиона сомов, или 1,2 миллиона долларов) - до 276,6 миллиона сомов (3,4 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный информационно-аналитический обзор Кыргызской фондовой биржи.

По данным биржи, сумма торгов на первичном рынке в мае 2022 года составила 258,1 миллиона сомов (3,2 миллиона долларов), что на 178,7 процента больше по сравнению с апрелем 2022 года (92,6 миллиона сомов, или 1,1 миллиона долларов).

На вторичном рынке объем торгов в мае 2022 года составил 18 миллионов сомов (226,451 доллара), что в 3,5 раза больше по сравнению с апрелем 2022 года (5 миллионов сомов, или 62,893 долларов).

Наибольшее влияние на изменение индекса и капитализации в мае 2022 года оказали акции компаний ОАО "Кыргызтелеком", ОАО "Международный аэропорт Манас" и ОАО "Северэлектро".