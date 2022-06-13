ВБ обнародовал прогноз по росту ВВП Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Показатель роста ВВП Кыргызстана в 2022 году прогнозируется на уровне минус 2 процента, а в 2023 году - 3,4 процента, сообщаетTrend со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ).

Предполагается, что в 2022 году в Кыргызстане, Таджикистане, Беларуси и Молдове, помимо Украины и России, будет зафиксирован спад экономических показателей. Прогноз для них по-прежнему существенно смещен в худшую сторону. Более того, затянувшийся конфликт в Украине может привести к еще большему экономическому ущербу в странах Европы и Центральной Азии.

"Эмбарго на импорт энергоносителей из России может ухудшить еще больше перспективы развития экономики вышеуказанных стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если тенденция роста цен на продовольственные продукты сохранится, все больше людей столкнется с крайней нищетой.