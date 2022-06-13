Кыргызстан приглашает немецкие компании к созданию СП

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан приглашает немецкие компании к созданию совместных предприятий, сказал директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на кыргызские СМИ.

Сабиров отметил, что Кыргызстан готов к освобождению от уплаты таможенных пошлин на товары кыргызско-немецкого производства, а также ввоза оборудования и запчастей к ним.

По его словам, статус ВСП+​ (Всеобщая система преференций +), которым обладает Кыргызстан, будет способствовать экспорту продукции, производимой на совместных кыргызско-немецких предприятиях.

«Речь идет о налаживании производства переработки хлопка и развитии текстильной промышленности Кыргызстана, а также о сборке бытовой техники в свободных экономических зонах, развитии передовой энергетики для промышленного роста, развитии связи и цифровых технологий», — добавил он.