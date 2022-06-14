На кыргызско-таджикском участке границы произошла перестрелка

Сегодня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Об этом сообщили в Управлении информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так, примерно в 6:50 -7:00 в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области со стороны пограничного поста «Кех» ПВ ГКНБ Республики Таджикистан был произведен выстрел в сторону пограничного поста «Булак-Башы» ПС ГКНБ КР. В ответ с кыргызской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста.

«Пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенской области и пограничный представитель Республики Таджикистан по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон», - сказали в управлении.

Однако в 7:50 таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 8:10 перестрелка прекратилась.