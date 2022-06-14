В Кыргызстане заявили, что обстановка на границе с Таджикистаном остается напряженной

Обстановка на кыргызско-таджикской границе остается напряженной после перестрелки во вторник утром. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 17:30 14 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, представители двух стран уже провели переговоры, где "каждая из сторон высказала свои претензии по произошедшему вооруженному инциденту". По итогам переговоров страны решили "вернуть стянутые к месту инцидента дополнительные силы и средства в пункты их постоянной дислокации" и договорились проводить ежедневные встречи для обмена информацией об обстановке.

В пресс-службе также сообщили, что в ближайшее время ожидается проведение еще одной встречи пограничных делегаций двух республик.

14 июня 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Как заверило погранведомство, Кыргызстан принимает все необходимые меры "для стабилизации обстановки". Ситуация на границе двух республики в настоящее время "характеризуется как напряженная". В начале июня также произошла перестрелка на границе между военнослужащими двух республик. С кыргызской стороны в тот день ранения получили два человека.