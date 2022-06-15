Кыргызстан активизирует экономическую дипломатию

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Кыргызстана намерено активизировать работу по экономической дипломатии, сказал председатель Кабинета министров страны Акылбек Жапаров в ходе рабочего совещания.
Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Кыргызстана.
"Приоритетными направлениями являются: привлечение иностранных инвестиций, содействие расширению туристического потока, содействие экспорту отечественной продукции", - сказал Жапаров.
По его словам, перед министерством иностранных дел Кыргызстана поставлены следующие задачи:
- содействие в привлечении инвестиций, льготных кредитов и дополнительных финансовых ресурсов на льготных условиях для создания двусторонних инвестиционных фондов;
- реализация "дорожной карты" по продвижению экспорта с конкретными целевыми показателями на конец 2022 года;
- проработка вопросов совершенствования визовой политики, упрощения выдачи виз гражданам стран, с которыми налажено взаимовыгодное сотрудничество;
- сокращение срока рассмотрения заявок на получение туристических виз как минимум до 36 часов.