Кыргызстан активизирует экономическую дипломатию

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Кыргызстана намерено активизировать работу по экономической дипломатии, сказал председатель Кабинета министров страны Акылбек Жапаров в ходе рабочего совещания.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Кыргызстана.

"Приоритетными направлениями являются: привлечение иностранных инвестиций, содействие расширению туристического потока, содействие экспорту отечественной продукции", - сказал Жапаров.

По его словам, перед министерством иностранных дел Кыргызстана поставлены следующие задачи:

- содействие в привлечении инвестиций, льготных кредитов и дополнительных финансовых ресурсов на льготных условиях для создания двусторонних инвестиционных фондов;

- реализация "дорожной карты" по продвижению экспорта с конкретными целевыми показателями на конец 2022 года;

- проработка вопросов совершенствования визовой политики, упрощения выдачи виз гражданам стран, с которыми налажено взаимовыгодное сотрудничество;

- сокращение срока рассмотрения заявок на получение туристических виз как минимум до 36 часов.