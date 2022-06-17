В Кыргызстане одобрили законопроект о ВИЭ

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане на заседании Жогорку Кенеша (парламент) депутаты одобрили законопроект о возобновляемых источниках энергии, передает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша.

Инициатором подготовки законопроекта выступил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

Предполагается, что с принятием этого законопроекта в Кыргызстане создадут определенный механизм взаимодействия между всеми участниками, вовлеченными в процесс производства и поставки электроэнергии с использованием ВИЭ. Это в свою очередь повысит уровень ответственности в части соблюдения норм и процедур, предусматривающих порядок поставок электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии.