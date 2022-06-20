...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Кыргызстан намерен экспортировать ряд товаров в Пакистан

Кыргызстан Материалы 20 июня 2022 09:24
Кыргызстан намерен экспортировать ряд товаров в Пакистан

Читайте Trend в

Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан намерен экспортировать ряд товаров в Пакистан, сказал министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев во время встречи с пакистанским коллегой Навидом Камаром.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики и коммерции Кыргызстана.

"Кыргызстан заинтересован в экспорте текстильной и сельскохозяйственной продукции в Пакистан, а также создании совместных предприятий", - сказал Амангельдиев.

Несмотря на существующий потенциал, стороны отметили низкий уровень торгово-экономических отношений между странами и подчеркнули, что предстоящей задачей является наращивание партнерских связей.

Стороны договорились приступить к созданию рабочей группы по развитию торгово-экономического сотрудничества, которой будут детально проработаны проблемы, затронутые в ходе встречи.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости