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Газпромбанк профинансирует программу закупок в Кыргызстане

Кыргызстан Материалы 24 июня 2022 09:26
Газпромбанк профинансирует программу закупок в Кыргызстане

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Кыргызстана подписал меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших универсальных финансовых институтов России - Газпромбанком во время XXV Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства Финансов Кыргызстана.

Сообщается, что программа государственных закупок Кыргызстана будет профинансирована Газпромбанком.

"Банк рассмотрит вопрос о предоставлении Кыргызстану прямого финансирования для приобретения товаров российского производства, а также совместно с уполномоченными банками обеспечит контроль за их целевым использованием", - говорится в сообщении.

Кроме того, Газпромбанк предоставит услуги в области рейтингового консультирования для повышения инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

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