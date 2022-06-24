Газпромбанк профинансирует программу закупок в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Кыргызстана подписал меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших универсальных финансовых институтов России - Газпромбанком во время XXV Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства Финансов Кыргызстана.

Сообщается, что программа государственных закупок Кыргызстана будет профинансирована Газпромбанком.

"Банк рассмотрит вопрос о предоставлении Кыргызстану прямого финансирования для приобретения товаров российского производства, а также совместно с уполномоченными банками обеспечит контроль за их целевым использованием", - говорится в сообщении.

Кроме того, Газпромбанк предоставит услуги в области рейтингового консультирования для повышения инвестиционной привлекательности Кыргызстана.