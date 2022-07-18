Доходы госбюджета Кыргызстана выросли за год более чем на треть

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Кыргызстана в январе - июне 2022 года составили 133,4 миллиарда сомов (1,6 миллиарда долларов), что на 40,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (92 миллиарда сомов, или 1,1 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского президента.

По ее данным, рост доходов госбюджета Кыргызстана в отчетный период обусловлен увеличением налоговых поступлений на 57,3 процента по сравнению с январем - июнем прошлого года (66,4 миллиарда сомов, или 820,7 миллиона долларов) - до 104,5 миллиарда сомов (1,2 миллиарда долларов).

Также сообщается, что в январе - июне 2022 года неналоговые поступления в госбюджет Кыргызстана составили 25,3 миллиарда сомов (312,7 миллиона долларов), что на 17,6 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (21,5 миллиарда сомов, или 265,7 миллиона долларов).

"Для сравнения: до пандемии коронавируса в 2019 году поступления в госбюджет по линии налоговой службы составили 36,8 миллиарда сомов (454,8 миллиона долларов), а по линии таможни - 18,4 миллиарда сомов (227,4 миллиона долларов). Видно, что мы минимизируем коррупцию в этих сферах", - сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, слова которого приводятся в сообщении.