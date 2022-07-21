Промпроизводство в Кыргызстане за год выросло почти на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года промышленное производство в Кыргызстане выросло на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (155,2 миллиарда сомов, или 1,9 миллиарда долларов) - до 190,7 миллиарда сомов (2,3 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое агентство Кыргызстана.

По данным ведомства, в январе - июне 2022 года производство в обрабатывающей промышленности Кыргызстана составило 142,9 миллиарда сомов (1,7 миллиарда долларов), что на 26,6 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (112,8 миллиарда сомов, или 1,3 миллиарда долларов).

Также сообщается, что производство в горнодобывающей промышленности Кыргызстана в указанный период составило 22,3 миллиарда сомов (276,2 миллиона долларов), что на 19,8 процента превышает показатель января - июня 2021 года (18,6 миллиарда сомов, или 230,7 миллиона долларов).