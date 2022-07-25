Пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана значительно вырос за год

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года пассажиропоток в ОАО "Международный аэропорт "Манас" в Кыргызстане составил 2,2 миллиона человек, что на 42,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ОАО.

По ее данным, количество авиарейсов в январе - июне 2022 года в аэропорту выросло на 37,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19 220.

"Пассажиропоток в международном аэропорту "Манас" в отчетный период составил 1,1 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Ошский международный аэропорт в январе - июне 2022 года обслужил 1,1 миллиона пассажиров, в то время как Международный аэропорт "Иссык-Куль" - 18 383.

Отметим, что под управлением ОАО "Международный аэропорт "Манас" находятся 11 действующих аэропортов Кыргызстана: пять международных и шесть региональных.